Milan-Como le scelte di Allegri | torna Leao Athekame insidia Saelemaekers

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara al summit di domani sera contro il Como con un imperativo categorico: dare continuità ai segnali positivi emersi nella trasferta di Pisa. La vigilia a Milanello è segnata da importanti ritorni e qualche inevitabile rinuncia tattica, in un clima di gestione delle energie che vede il tecnico rossonero alle prese con ballottaggi serrati e la necessità di sopperire all’assenza pesante di Adrien Rabiot, appiedato dal giudice sportivo. Sebbene l’infermeria inizi a svuotarsi, restituendo alla compagine rossonera pedine fondamentali, Allegri sembra intenzionato a premiare il merito e la freschezza atletica, mantenendo inalterata l’ossatura che ha ben figurato all’ombra della Torre Pendente. 🔗 Leggi su Milanzone.it

