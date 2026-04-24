Verso Milan-Juventus | torna Saelemaekers le possibile scelte di Allegri
Il Milan si prepara ad affrontare la partita contro la Juventus, con il ritorno in gruppo di Saelemaekers dopo il riposo concesso da Allegri. La squadra è tornata ad allenarsi in vista della sfida, e il tecnico sta valutando le scelte di formazione tra i vari giocatori disponibili. La partita si avvicina, e le decisioni sulla formazione potrebbero influenzare il risultato finale.
Quest'oggi l'allenatore rossonero inizierà a fare ulteriori prove tattico, anche se la formazione titolare dovrebbe avercela già ben chiara: confermata la stessa di Verona, quella che portò alla conquista dei 3 punti. C'è solo una piccola differenza di partenza: rispetto al 'Bentegodi', partirà nuovamente titolare Alexis Saelemaekers, uno degli uomini più importanti per Allegri, al post del giovane Athekame. Il belga, guardano un po' di statistiche, è il calciatore più utilizzato dal tecnico livornese: più di 2400 minuti giocati con anche 2 gol e tre assist. Per il resto, tutto è uguale: confermato il trio difensivo composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic, Bartesaghi schierato dal lato opposto del Belga con Fofana, Modric e Rabiot a centrocampo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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