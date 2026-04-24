Il Milan si prepara ad affrontare la partita contro la Juventus, con il ritorno in gruppo di Saelemaekers dopo il riposo concesso da Allegri. La squadra è tornata ad allenarsi in vista della sfida, e il tecnico sta valutando le scelte di formazione tra i vari giocatori disponibili. La partita si avvicina, e le decisioni sulla formazione potrebbero influenzare il risultato finale.

Quest'oggi l'allenatore rossonero inizierà a fare ulteriori prove tattico, anche se la formazione titolare dovrebbe avercela già ben chiara: confermata la stessa di Verona, quella che portò alla conquista dei 3 punti. C'è solo una piccola differenza di partenza: rispetto al 'Bentegodi', partirà nuovamente titolare Alexis Saelemaekers, uno degli uomini più importanti per Allegri, al post del giovane Athekame. Il belga, guardano un po' di statistiche, è il calciatore più utilizzato dal tecnico livornese: più di 2400 minuti giocati con anche 2 gol e tre assist. Per il resto, tutto è uguale: confermato il trio difensivo composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic, Bartesaghi schierato dal lato opposto del Belga con Fofana, Modric e Rabiot a centrocampo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Milan-Juventus: torna Saelemaekers, le possibile scelte di Allegri

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