Nella 34ª giornata di Serie A, il match tra Milan e Juventus si gioca a San Siro in un posticipo che ha attirato molta attenzione. L'allenatore della Juventus ha dichiarato che non si tratta di uno snodo decisivo, ma ha aggiunto che la squadra punta comunque alla vittoria. La partita rappresenta un momento importante per le ambizioni dei rossoneri, che cercano di consolidare la loro posizione in classifica.

La domenica della 34ª giornata di Serie A si chiude con il botto a San Siro, dove il posticipo tra Milan e Juventus assume i contorni di una vera e propria prova del nove per le ambizioni rossonere. I risultati del pomeriggio hanno ridisegnato i rapporti di forza: la vittoria del Napoli sulla Cremonese ha riportato Antonio Conte a +3 sui rossoneri, mentre il blitz della Roma a Bologna ha ridotto a sole cinque lunghezze il distacco dagli uomini di Massimiliano Allegri. In questo contesto, il match contro i bianconeri diventa vitale: un successo della squadra di Spalletti, infatti, sancirebbe l’aggancio in classifica con il sorpasso juventino per via degli scontri diretti.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan-Juve, Allegri: “Non è uno snodo, ma vogliamo vincere”

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