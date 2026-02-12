Massimiliano Allegri si è detto realistico alla vigilia di Pisa-Milan, partita della 25ª giornata di Serie A. Il tecnico rossonero ha ammesso che vincere è difficile perché alla fine vince solo una squadra, e ha anche riconosciuto che la squadra poteva fare meglio in Coppa Italia. Ha parlato di una stagione ancora aperta, ma senza nascondere le difficoltà incontrate finora.

Domani sera, alle ore 20:45, alla 'Cetilar Arena', la partita tra il Pisa di Oscar Hiljemark e il Milan di Massimiliano Allegri inaugurerà la 25^ giornata della Serie A 2025-2026. Buon campionato, finora, per il Diavolo che - partendo dall'ottavo posto in classifica dell'ultima, tragica annata - adesso è secondo in graduatoria, con 50 punti, alle spalle dell'Inter capolista, che ne ha 58. Anche di questo, oggi, in conferenza stampa a Milanello, Allegri ha parlato con i cronisti presenti: "Finora siamo messi bene in classifica, vincere non è normale, è difficile. Vince uno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri: “Vincere è difficile: vince uno. Potevamo fare meglio in Coppa Italia”

Approfondimenti su Milan Allegri

Al termine della sfida tra Napoli e Milan, il tecnico rossonero Allegri analizza la sconfitta per 2-0, sottolineando le aree di miglioramento e apprezzando l’arbitraggio.

Dopo la partita tra Bologna e Milan, Adrien Rabiot si è fermato ai microfoni di 'DAZN'.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Best of Milan: Max Allegri | Philadelphia Coach of the Month: September 2025 | Serie A 2025/26

Ultime notizie su Milan Allegri

Argomenti discussi: Capello: Visto? Allegri sa vincere anche di lungo muso. Ma occhio ai musi lunghi...; Milan, Trevisani ancora contro Allegri: Vincere è un giudizio che non conta una mazza, vedremo a fine stagione; Il Milan vola anche senza Pulisic e Leao, la coppia titolare in campo solo 3 volte dall'inizio; Allegri: L’Inter è prima e può vincere, ma Milan non inferiore. Rispondo a Chivu e dico….

Allegri Col Pisa gara tosta, Pulisic c'è ma ha pochi minutiMILANO (ITALPRESS) – Il Pisa in questo momento sta lottando per la permanenza in Serie A. Ha giocato belle partite in casa. Ha una ... iltempo.it

Milan, Allegri sfida il Pisa: «Dobbiamo fare grande attenzione. Pulisic? Ha 15 minuti»Rinviata Milan-Como, i rossoneri tornano a giocare dopo 10 giorni. Saranno ospiti del Pisa: «Sta lottando per la salvezza. È una ... msn.com

Semifinali andata Coppa Italia: #Como- #Inter martedì 3 marzo ore 21; #Lazio- #Atalanta mercoledì 4 marzo ore 21 x.com

ARRAMPICATA | Coppa Italia show al Big-Up, Tesio è argento. Vince la giovane promessa marchigiana facebook