L'allenatore ha commentato che la prossima partita contro la Juventus rappresenta uno degli incontri più significativi del campionato, in un momento in cui entrambe le squadre cercano di assicurarsi un posto in Champions League. Ha aggiunto che si tratta di una gara meravigliosa, senza però considerarla decisiva o di svolta. La sfida si prospetta dunque come un momento cruciale per le due formazioni in classifica.

MILANO - "Sarà una partita meravigliosa, una delle più importanti del campionato e in un momento dove tutte e due ci giochiamo un posto in Champions. Credo che la Juventus sia cresciuta molto dall'arrivo di Spalletti". Queste le parole di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, alla vigilia della sfida di campionato del 'Meazza' con la Juventus. "Non è una partita snodo, dobbiamo fare 7 punti per centrare matematicamente le prime quattro posizioni. La partita più importante è stata quella di Verona. Vincere domani ci consentirebbe di fare un altro passettino in avanti", aggiunge il tecnico rossonero in conferenza stampa....🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Allegri "Con la Juve ci giochiamo la Champions, ma non è partita snodo"

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