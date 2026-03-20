Milan-Torino Allegri studia il colpo di scena | Füllkrug insidia Leao
Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare il Torino in una partita casalinga prevista per domani alle 18:00, dopo la sconfitta contro la Lazio. In questo contesto, l'allenatore sta valutando diverse strategie, con particolare attenzione a Füllkrug, che potrebbe insidiare il ruolo di Leao in attacco. La squadra cerca di ritrovare fiducia e stabilità in vista del confronto.
Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara alla sfida casalinga di domani alle 18:00 contro il Torino, in un clima di estrema pressione dopo il KO contro la Lazio. Il tecnico livornese, pur restando fedele al suo 3-5-2, sta meditando un clamoroso scossone in attacco per risolvere l’evidente mancanza di feeling tra Rafael Leao e Christian Pulisic. La grande tentazione di “Max” per scardinare la difesa granata si chiama Niclas Füllkrug: il centravanti tedesco, arrivato nel mercato di gennaio, insidia seriamente la titolarità di Leao. Se il portoghese dovesse accomodarsi in panchina, Pulisic agirebbe a supporto del panzer ex Dortmund, riproponendo la coppia già vista dal primo minuto a Firenze. 🔗 Leggi su Milanzone.it
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