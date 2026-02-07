Dopo settimane di voci, la Juventus ha deciso di non cedere Federico Gatti al Milan. I bianconeri vogliono tenere il difensore e non hanno intenzione di aprire trattative in questo momento. La situazione si sblocca e lascia il Milan senza il rinforzo sperato in difesa.

Nuovi aggiornamenti sull’eventuale trasferimento di Federico Gatti al Milan: ecco la decisione della Juventus. Federico Gatti è un vecchio pallino di Max Allegri, che ha provato a convincere la dirigenza del Milan a portarlo in rossonero a gennaio. Lo riferisce l’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’, secondo cui il direttore sportivo Igli Tare avrebbe tentato di intavolare una trattativa con la Juve per il 27enne originario di Rivoli sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma i bianconeri avrebbero subito rispedito l’offerta al mittente. Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it Non è detta, però, ancora la parola fine. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Gatti al Milan, colpo di scena inatteso: la decisione della Juve

Questa sera il Milan affronta il Bologna in un posticipo che tiene tutti con il fiato sospeso.

