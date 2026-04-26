Milan-Juve Allegri con Leao-Pulisic Yildiz c' è Probabili formazioni e orario tv

Il match tra Milan e Juventus si svolge a San Siro nella 33ª giornata di Serie A, con la partita prevista per questo pomeriggio. In campo, Allegri ha deciso di schierare Leao e Pulisic, mentre Yildiz è regolarmente presente tra i giocatori disponibili. Le formazioni probabili sono state rese note e l’orario di inizio è stato confermato. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva.

Milano, 26 aprile 2026 - Il big match della 33° giornata di Serie A va in scena a San Siro, dove si affrontano Milan e Juventus. I rossoneri hanno come obiettivo quello di riagguantare il Napoli al secondo posto della classifica e al contempo di tenere a distanza una Vecchia Signora che si è fatta davvero minacciosa. I bianconeri infatti hanno appena tre lunghezze di ritardo dal Diavolo: sbancando il campo dei lombardi, l'aggancio sarebbe realtà e per Madama ci sarebbe anche il vantaggio negli scontri diretti. Insomma, la sfida vale tantissimo. I precedenti. Sono 103 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Milano con bilancio di 33 successi rossoneri (ultimo 2-0, nella serie A 202223), 42 pareggi (ultimo 0-0, nella Serie A dell’anno scorso) e 28 vittorie bianconere (ultima 0-1, nella Serie A del 202324).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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