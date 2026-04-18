Verona-Milan | dove vederla tv e streaming le probabili formazioni Allegri riparte da Leao e Pulisic

Nella 33esima giornata di Serie A, Verona e Milan si sfidano in un match che vede gli scaligeri in difficoltà, occupando l'ultimo posto in classifica in compagnia del Pisa. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming, con probabili formazioni che vedono il ritorno di giocatori come Leao e Pulisic per il club rossonero.

Verona e Milan si affrontano nella 33esima giornata di Serie A: gli scaligeri sono impantanati in una posizione quasi irreversibile essendo ultimi a pari merito con il Pisa, mentre i rossoneri devono provare a riscattarsi dopo il pesante passivo subito contro l'Udinese. Gli uomini di Allegri sono ancora saldamente in Champions a +5 dal Como quinto in classifica, mentre i ragazzi di Sammarco sono a quota 18 punti conquistati fino ad ora con una retrocessione all'orizzonte che sembra ormai inevitabile.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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