Atalanta Juve Coppa Italia 0-0 LIVE | traversa di Conceicao!

La partita tra Atalanta e Juventus si è conclusa a reti bialline dopo 90 minuti di gioco. La sfida, valida per i quarti di finale della Coppa Italia, ha visto entrambe le squadre cercare il gol senza riuscirci. Al 70° minuto, Conceicao ha colpito la traversa con un tiro potente, ma il risultato è rimasto sullo 0-0. La gara si decide quindi ai tempi supplementari o ai rigori, in attesa di ulteriori sviluppi.

di Andrea Bargione Atalanta Juve Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale 202526. (inviato alla New Balance Arena di Bergamo) – Dopo aver eliminato l'Udinese nel turno precedente, la Juve affronta l'Atalanta tra le mura amiche nerazzurre nei quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri vogliono staccare il pass per la semifinale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve Coppa Italia 0-0: sintesi e moviola. 16? OCCASIONE JUVE! – Bella palla larga per Conceicao, poi cross per il colpo di testa di David: palla solo sfiorata e appuntamento con il pallone rimandato.

