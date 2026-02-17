Galatasaray Juve 1-2 LIVE | inizia la ripresa!

Il match tra Galatasaray e Juventus è ripreso con la Juventus in vantaggio 2-1, dopo un gol di Vlahovic al 50°. La squadra turca ha cercato subito di rispondere, spinta dal pubblico di casa che ha incitato i giocatori fin dall’inizio della ripresa. La partita, valida per i playoff di Champions League, si svolge allo stadio Türk Telekom di Istanbul.

di Andrea Bargione Galatasaray Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l'andata dei playoff di Champions League. Archiviato lo scandaloso episodio di Inter Juve, per i bianconeri è ora tempo di rituffarsi in Champions League. Al Rams Park di Istanbul, va in scena l'andata dei playoff contro il Galatasaray. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Galatasaray Juve 1-2: sintesi e moviola. 45? CAMBIO JUVE – Fuori Cambiaso, dentro Cabal. Inizia il secondo tempo Fine primo tempo 47? CI PROVA LANG! – Caos nell'area dei bianconeri, dove si lotta su ogni pallone.