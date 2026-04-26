Milan Juve 0-0 LIVE | grande giocata di Locatelli per Conceicao chiude la difesa rossonera

Nella partita tra Milan e Juventus, terminata con un risultato di 0-0, sono state registrate alcune azioni chiave. Durante la gara, Locatelli ha effettuato una buona giocata per Conceicao, che ha poi trovato la chiusura della difesa del Milan. La partita rientra nella 34ª giornata di Serie A 202526 e si è svolta con diverse occasioni da entrambe le squadre. La cronaca, i moviola e il tabellino sono disponibili per approfondimenti sul match.

di Andrea Bargione Milan Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie A 202526. (inviato a San Siro) – Reduce da tre vittorie consecutive, la Juve si proietta al big match contro il Milan per blindare il quarto posto e sognare, chissà, qualcosa in più nelle prime posizioni di classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Milan Juve 0-0: sintesi e moviola. 74? CHE GIOCATA DI LOCATELLI! – 74? AMMONITO MILAN – Cartellino giallo ai danni di Estupian dopo un fallo su Conceicao. 71? AMMONITO BOGA! – Cartellino giallo ai danni di Boga, punita la trattenuta su Saelemaekers. 70? DOPPIO CAMBIO JUVE – Fuori Thuram e Cambiaso, dentro Koopmeiners e Holm.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milan Juve 0-0 LIVE: grande giocata di Locatelli per Conceicao, chiude la difesa rossonera Notizie correlate Juve Sassuolo 1-0 LIVE: Kalulu vicinissimo al gol! Grande giocata di Conceicaodi Andrea BargioneJuve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26... Udinese Juve 0-0 LIVE: altro grande pallone di Locatelli per Conceicaodi Andrea BargioneUdinese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26 Questa... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Allegri: Milan-Juve non è una partita snodo, mancano 7 punti per la Champions Serie A Enilive; Verso Milan-Juve, novità importanti su Vlahovic e Yildiz; Milan-Juve, ti ricordi l’ultimo gol rossonero? Sono passati quasi quattro anni…; Milan-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Milan-Juventus 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: traversa di SaelemaekersLa diretta live di Milan-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Diretta Milan Juventus streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 34^ giornata di Serie A.Diretta Milan Juventus streaming video tv: il big match di San Siro può valere l'allungo rossonero al secondo posto o l'aggancio bianconero al terzo. ilsussidiario.net Inizia il secondo tempo di Milan-Juve #MilanJuve 0-0 x.com Inizia il secondo tempo di Milan-Juve #MilanJuve 0-0 - facebook.com facebook