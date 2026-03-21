Juve Sassuolo 1-0 LIVE | Kalulu vicinissimo al gol! Grande giocata di Conceicao

Durante la 30ª giornata di Serie A 202526, la Juventus ha vinto 1-0 contro il Sassuolo. Nel corso dell’incontro, Kalulu ha avuto un’occasione vicina al gol e Conceicao ha realizzato una grande giocata. La partita è stata seguita con attenzione, con moviole, sintesi e aggiornamenti sul risultato in tempo reale.

di Andrea Bargione Juve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 202526. Questa sera allo Stadium va in scena la sfida tra Juventus e Sassuolo. Una partita che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, a caccia della qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Sassuolo 1-0: sintesi e moviola. 1? di recupero 43? SASSUOLO PERICOLOSO – Berardi spinge e prova a fare male sulla destra a Cambiaso: palla in mezzo all’area di rigore ma nessun compagno riesce a colpire in porta. 39? KALULU VICINO AL GOL! – Kalulu va vicinissimo al gol del 2-0! Grande giocata di Conceicao sulla destra che si libera di due avversari e serve un pallone meraviglioso al portoghese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Sassuolo 1-0 LIVE: Kalulu vicinissimo al gol! Grande giocata di Conceicao Articoli correlati Parma Juve 0-0 LIVE: Conceicao vicinissimo al gol!di Andrea BargioneParma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 2025/26 La Juve... Juve Lazio 0-0 LIVE: Bremer vicinissimo al gol!Alisson Juventus, cresce la candidatura del brasiliano per la porta: su di lui c’è anche una rivale bianconera. Una selezione di notizie su Juve Sassuolo Temi più discussi: Serie A | I precedenti di Juventus-Sassuolo; Pronostico Juventus-Sassuolo quote 30ª giornata Serie A; Verso Juve-Sassuolo: Vlahovic sarà convocato e Thuram...; Sassuolo, focolaio di pertosse alla vigilia della sfida alla Juventus. Ma la gara non è a rischio. LIVE Juventus-Sassuolo 1-0: Yildiz sblocca il match3? – Primo squillo bianconero, schema da calcio d’angolo con la sfera che arriva su Locatelli tutto solo che colpisce di testa, Muric devia mandando nuovamente al tiro dalla bandierina 1? – INIZIA LA ... canalesassuolo.it Quando si gioca Juventus - Sassuolo?Serie A 2025/2026, 30a giornata. Cronaca minuto per minuto di Juventus-Sassuolo: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Highlights Gol Juve Sassuolo Le immagini del match facebook #Juve- #Sassuolo diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVE x.com