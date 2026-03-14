Udinese Juve 0-0 LIVE | altro grande pallone di Locatelli per Conceicao

Nella partita tra Udinese e Juventus, terminata 0-0, si sono visti diversi tentativi offensivi da parte di entrambe le squadre. Durante il match, un cross di Locatelli è stato indirizzato verso Conceicao, senza però portare a un gol. La gara si è svolta nella 29ª giornata di Serie A 202526 e ha coinvolto vari momenti di pressione da parte dei bianconeri e dei friulani.

di Andrea Bargione Udinese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 202526. Questa sera a Udine va in scena la sfida tra Udinese e Juventus. Una sfida che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, tenuto conto di un turno di campionato che vedrà affrontarsi direttamente Como e Roma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Udinese Juve 0-0: sintesi e moviola. 32? AMMONITO ZANIOLO – Cartellino giallo ai danni di Zaniolo dopo un fallo su Kelly. 30? SI STUDIANO LE SQUADRE – Momento bloccato della sfida, le due squadre continuano a giocare senza però rendersi pericolosi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Udinese Juve 0-0 LIVE: altro grande pallone di Locatelli per Conceicao Articoli correlati Udinese Juve 0-0 LIVE: Conceicao pericoloso! Ma che palla gli ha dato Locatelli?!di Andrea BargioneUdinese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26 Questa... Juve Galatasaray 0-0 LIVE: Locatelli e Conceicao vicini al gol!Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Lazio-Juventus 1-0: gol e highlights | Serie A Una raccolta di contenuti su Udinese Juve Temi più discussi: Serie A | I precedenti di Udinese-Juventus - Juventus Football Club; Lo scudetto del 5 maggio, il caso Pogba e poi... Udinese-Juve non è mai una partita normale; Udinese-Juve, chi è l'arbitro: quel precedente con Maggioni a San Siro contro il Milan. All'Avar...; La preview di Udinese-Juventus. Udinese-Juventus 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: occasione per BogaLa diretta live di Udinese-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Diretta | Udinese Juventus (risultato 0-0) streaming video tv: ci prova Conceiçao! (Serie A, 14 marzo 2026)Serie A, Diretta Udinese Juventus, streaming video tv: partita delicata per i bianconeri ospiti, in corsa per un posto in Champions League (14 marzo 2026) ... ilsussidiario.net Spalletti stupisce! Le formazioni ufficiali di Udinese-Juventus - facebook.com facebook Udinese-Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #UdineseJuventus x.com