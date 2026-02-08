Juve Lazio 0-0 LIVE | Koopmeiners porta in vantaggio i bianconeri! Fischiato fuorigioco

La partita tra Juve e Lazio si è conclusa senza gol, ma ha fatto discutere. Koopmeiners aveva portato in vantaggio i bianconeri, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. I tifosi in stadio hanno fischiato per la decisione dell’arbitro, mentre le due squadre hanno lottato fino all’ultimo minuto.

di Andrea Bargione Juve Lazio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 202526. Partita importante per la Juve che vuole rialzarsi dopo l'eliminazione in Coppa Italia e consolidare il proprio posizionamento dei primi quattro posti in Serie A. Avversaria di serata è la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Lazio 0-0: sintesi e moviola. 25? GOL ANNULLATO ALLA JUVE! – I bianconeri si portano in vantaggio grazie al gol di Koopmeiners di destro sul primo palo. L'arbitro fischia però subito fuorigioco e annulla la rete del vantaggio della Juventus.

