Roma Juve 3-1 LIVE | reazione dei bianconeri! Ci prova Koopmeiners Silvar dice no

Nella partita tra Roma e Juventus, valida per la 27ª giornata di Serie A, i giallorossi hanno battuto i bianconeri con un punteggio di 3-1. Koopmeiners ha tentato di riaprire il risultato per la Juventus, ma Silvar ha parato il suo tiro. La cronaca della sfida, con sintesi e moviola, è stata aggiornata in tempo reale.

di Andrea Bargione Roma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 27ª giornata di Serie A 202526. Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la sfida tra i giallorossi di Gasperini e la Juventus di Spalletti. Una sfida che vale molto di più dei tre punti in palio. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Roma Juve 3-1: sintesi e moviola. 65? GOL ROMA – Bella palla in profondità di Konè per l'attaccante giallorosso Malen, che scappa via alla difesa bianconera e supera da due passi Perin. 62? CAMBIO JUVE – Dentro Boga, fuori David. 59? YILDIZ CERCA MCKENNIE – I bianconeri si accendono all'improvviso con Yildiz sulla sinistra, poi tocco per McKennie che però perde l'orientamento e non trova il pallone.