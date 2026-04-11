Atalanta Juve 0-0 LIVE | ci prova Zappacosta blocca Di Gregorio

Nella partita valida per la 32ª giornata di Serie A 202526, Atalanta e Juventus si sono incontrate senza riuscire a segnare, terminando in parità 0-0. Durante il match, Zappacosta ha tentato di sbloccare il risultato con un tiro che è stato parato da Di Gregorio. La cronaca ha registrato alcune occasioni da entrambe le squadre, ma nessun gol è stato segnato.

di Andrea Bargione Atalanta Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 202526. Questa sera a Bergamo va in scena la sfida tra Atalanta e Juventus. Una gara che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, tenuto conto di un turno di campionato che vedrà tra le altre il Como affrontare l’Inter. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve 0-0: sintesi e moviola. 3? ZAPPACOSTA PERICOLOSO! – Ci prova subito Zappacosta con una bella palla per lui dalla destra: tocco ravvicinato ma blocca Di Gregorio. FISCHIO D’INIZIO! Migliore in campo Juve: a fine primo tempo – PAGELLE.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve 0-0 LIVE: ci prova Zappacosta, blocca Di Gregorio Juve Pisa 0-0 LIVE: ci prova di testa Gatti! Blocca NicolasCalciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Leggi anche: Atalanta Juve Coppa Italia 1-0 LIVE: ci prova McKennie!