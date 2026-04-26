Milan Juve 0-0 LIVE | ammonito Cambiaso!

Nella partita tra Milan e Juventus, terminata 0-0, è stato mostrato un cartellino giallo a Cambiaso. La gara, valida per la 34ª giornata di Serie A 202526, è stata seguita in diretta con aggiornamenti su moviola, tabellino e cronaca. Le due squadre si sono affrontate senza riuscire a trovare la rete, e il match ha visto anche questa ammonizione tra le sue fasi salienti.

di Andrea Bargione Milan Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie A 202526. (inviato a San Siro) – Reduce da tre vittorie consecutive, la Juve si proietta al big match contro il Milan per blindare il quarto posto e sognare, chissà, qualcosa in più nelle prime posizioni di classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Milan Juve 0-0: sintesi e moviola. 23? FOFANA PERICOLOSO! – Il centrocampista francese ruba il tempo a Cambiaso e arriva fino in fondo: il suo tiro termina fuori di poco. 20? AMMONITO CAMBIASO – Cartellino giallo ai danni di Cambiaso, dopo un trattenuta su Saelemaekers.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milan Juve 0-0 LIVE: ammonito Cambiaso! Juventus - Torino 0-0 (Formazione e Inno 8-11-2025) Notizie correlate Milan-Parma di Serie A 0-0 in diretta: ammonito Saelemaekers | LIVE PMMILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Leão. Derby Milan-Inter di Serie A 1-0: ammonito Modric | LIVE NewsDopo questo primo tempo possiamo dire che il Milan merita assolutamente il vantaggio: i rossoneri hanno creato e difeso bene. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Allegri: Milan-Juve non è una partita snodo, mancano 7 punti per la Champions Serie A Enilive; Verso Milan-Juve, novità importanti su Vlahovic e Yildiz; Milan-Juve, ti ricordi l’ultimo gol rossonero? Sono passati quasi quattro anni…; Milan-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Milan-Juventus 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Allegri e Spalletti si sfidano a San SiroLa diretta live di Milan-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Diretta | Milan Juventus (risultato 0-0) streaming video tv: inizia il big match! (Serie A, 26 aprile 2026)Diretta Milan Juventus streaming video tv: il big match di San Siro può valere l'allungo rossonero al secondo posto o l'aggancio bianconero al terzo. ilsussidiario.net #Elkann presente a #MilanJuve Ecco i dettagli - facebook.com facebook #MilanJuve diretta: segui la sfida di oggi tra #Allegri e #Spalletti x.com