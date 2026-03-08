Derby Milan-Inter di Serie A 1-0 | ammonito Modric | LIVE News

Alle 20:45 a Milano si è svolto il derby tra Milan e Inter, valido per la 28ª giornata di Serie A. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0 a favore del Milan. Durante l'incontro, Modric è stato ammonito. La gara si è disputata allo stadio di Milano con le due squadre in campo.

Dopo questo primo tempo possiamo dire che il Milan merita assolutamente il vantaggio: i rossoneri hanno creato e difeso bene. Vedremo nella ripresa Benissimo Pulisic nell'uno contro uno con Bisseck, tira in area verso Saelemaekers che non colpisce bene: alto sopra la traversa Su una ripartenza dei rossoneri, Estupinan riceve palla e la insacca alle spalle di Sommer. MILAN IN VANTAGGIO! Grandissima parata di Maignan! Su una ripartenza dell'Inter, Mkhitaryan si trova davanti alla porta, tira e para MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, Athekame, Bartesaghi, Odogu, Jashari, Ricci, Füllkrug, Nkunku.