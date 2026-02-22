Milan-Parma di Serie A 0-0 in diretta | ammonito Saelemaekers | LIVE PM

Saelemaekers riceve un cartellino giallo durante Milan-Parma, che termina con un pareggio senza reti. La partita si gioca a 'San Siro' e si concentra sulla pressione offensiva del Milan, che cerca di sbloccare il risultato. Il Parma risponde con una difesa compatta, impedendo ai rossoneri di trovare il gol. La tensione aumenta alla fine del primo tempo, mentre i giocatori cercano di migliorare le proprie prestazioni. La gara continua con ritmo intenso e poche occasioni decisive.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Leão. In panchina: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Odogu, Pavlovic; Fofana, Jashari, Ricci; Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri. PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordoñez, Valeri; Strefezza, Pellegrino. In panchina: Casentini, Rinaldi; Carboni, Drobnic, Mena; Cremaschi, Estévez, Nicolussi, Sørensen; Elphege, Ondrejka, Oristanio. Allenatore: Cuesta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Parma di Serie A in diretta: ecco le formazioni ufficiali | LIVE PMIl calcio ha visto il calcio d’inizio di Milan-Parma alle 18:00 a San Siro, causa la richiesta di entrambe le squadre di ottenere tre punti importanti in classifica.

Milan-Parma di Serie A 0-0 in diretta: fuori Loftus-Cheek per infortunio | LIVE PMLoftus-Cheek si infortuna durante Milan-Parma, causando l'uscita anticipata dal campo.

PARMA vs MILAN - Serie A - Giornata 11 - DIRETTA LIVE - Inizio ore 20:45

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: SERIE A ENILIVE | I CONVOCATI DI MILAN-PARMA; Milan-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Dove vedere Milan-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Milan-Parma: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni.

Milan-Parma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie ALa diretta live di Milan-Parma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Milan-Parma: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeI rossoneri di Allegri sono impegnati in casa contro i gialloblù nel 26° turno del massimo campionato italiano ... tuttosport.com

MN - Il dato sulle presenze a San Siro per Milan-Parma x.com

Tegola Milan poco prima del Parma: si fa male #Gabbia. Al suo posto #dewinter #milan #SempreMilan #MilanParma #SerieA - facebook.com facebook