La partita tra Milan e Juventus si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, un risultato che non sorprende dati i precedenti e le occasioni create. Durante il match si sono viste poche azioni degne di nota, tra cui un tiro che ha colpito la traversa e non ha portato al gol. La sfida si è svolta senza cambi di risultato, lasciando invariato il punteggio finale. Con questa partita, il Napoli si posiziona da solo al secondo posto in classifica.

Finisce 0-0 tra Milan e Juventus, risultato ampiamente annunciato anche se la partita ha avuto qualche acuto (pochi, diciamo la traversa di Saelemaekers). Un punto ciascuno, il Milan consolida il terzo posto ma perde il secondo. La Juventus ha ancora tre punti di vantaggio su Como e Roma. Il Napoli è a questo punto da solo al secondo posto. Posizionamento non solo nobile ma con quel che si sta muovendo alla Procura della Repubblica di Milano, potrebbe essere un piazzamento interessante in vista di sorprese. Anche se gli scudetti di cartone sono una specialità della casa nerazzurra, non di quella partenopea. Il prossimo turno il Napoli andrà a Como che si è svegliato dopo un periodo di letargo e ha vinto 2-0 in casa del Genoa (nulla di che ma di questo tempi anche il Genoa può sembrare un ostacolo insidioso).🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Milan-Juve 0-0, il Napoli è da solo al secondo posto

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