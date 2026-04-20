L'ex calciatore e opinionista ha commentato la situazione della classifica di Serie A, affermando che la Juventus si trova in una posizione più stabile rispetto a Napoli e Milan. Secondo le sue parole, la squadra bianconera rappresenta la candidata più credibile per ottenere il secondo posto in campionato, anche se non ha fornito dettagli specifici sulle motivazioni di questa valutazione. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante una trasmissione televisiva dedicata al calcio italiano.

Tonali Juventus, fine del sogno: bianconeri fuori dai giochi nella trattativa. Ecco chi è la favorita per il suo acquisto Nico Gonzalez Atletico Madrid: i Colchoneros non vogliono far scattare l’obbligo di riscatto dalla Juve! Cosa succede ora David Juventus, l’addio non è scontato: la permanenza è possibile in un caso. I dettagli Cambiaso Juve, è addio in estate? Questo club interessato all’esterno bianconero. La posizione della Vecchia Signora. Gli aggiornamenti Palestra, si apre un’asta per l’obiettivo della Juve? I bianconeri per aggiudicarselo dovranno battere una folta concorrenza. Le ultime Juventus Next Gen, Brambilla guarda il bicchiere mezzo pieno: «Il campionato fatto ci rende felici.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Canio: «Juve meglio di Napoli e Milan, è la candidata più seria al secondo posto per un motivo»

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