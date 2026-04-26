A Madrid, un giocatore ha accettato l'offerta di un club italiano, segnando un nuovo passo nel mercato dei trasferimenti. Il Milan sta organizzando le sue mosse e si prepara a rinforzare la rosa con un nuovo acquisto. Si tratta del primo nome che potrebbe vestire la maglia rossonera in questa finestra di mercato. La trattativa sembra aver trovato un'intesa tra le parti.

Il calciomercato del Milan è pronto a decollare: ecco quello che potrebbe essere il primo rinforzo dei rossoneri. In attesa di affrontare la Juventus nel big match della trentaquattresima giornata di Serie A, il Milan pensa anche al calciomercato con il grande obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri in vista della prossima stagione. La priorità rimane l’attacco, dove serve un nome altisonante per riportare il Diavolo ai vertici in Italia e in Europa. Un nome, per intenderci, alla Alexander Sorloth che rimane uno dei nomi sul taccuino della dirigenza rossonera. Secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il...🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan, il colpo da novanta arriva da Madrid: ha detto sì!

Notizie correlate

Leggi anche: Hazard si racconta: «Da bambino tifavo Milan ma non si sono mai fatti avanti…Yildiz è da Real Madrid, a Fabregas ho detto questa cosa»

Calciomercato Milan, monitorato un super bomber della Premier League. Colpo da novantaCalciomercato Milan, la vittoria contro il Torino ha permesso ai rossoneri di allungare di nuovo sulla Juventus che ora dista 9 punti quando mancano...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Perché il Milan ha scelto Goretzka per la prossima stagione: un colpo alla Modric ma non solo; Capello: Silva colpo alla Pirlo. Con lui e Kim la Juve sarà da scudetto. Biscotto col Milan? No; Milan, scatto per Sorloth: c'è il sì del norvegese. Allegri vuole una squadra da Champions; Milan-Juventus, sfida da Champions: i bianconeri cercano il colpo a San Siro.

Milan, Tare prepara il colpo a zero per Allegri: filtra ottimismoIl Milan lavora già sotto traccia sul mercato e prepara il colpo a parametro zero per Allegri: filtra ottimismo. spaziomilan.it

Gazzetta | Milan, Goretzka e non solo: c’è il sì del nuovo bomber!Goretzka e Sorloth al Milan - Occhio al doppio colpo del Milan, con Goretzka e Sorloth che hanno detto sì: cosa manca per chiudere! fantamaster.it

MATCHDAY AC Milan vs Juventus 20:45 CET Serie A San Siro #MilanJuve x.com

Sorloth e Goretzka, doppio sì rossonero: le strategie per portarli al Milan I frequenti incontri per programmare il futuro tra l’ad Furlani, il ds Tare e il tecnico Allegri hanno fatto partire la costruzione del Milan 2026-27. Le grandi manovre inizieranno qua - facebook.com facebook