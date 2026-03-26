Durante il calciomercato, il Milan sta valutando un possibile acquisto proveniente dalla Premier League, considerato un attaccante di alto livello. La società rossonera sta monitorando attentamente questa opzione in vista della prossima sessione di mercato estiva, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dettagli sui tempi di eventuale accordo.

Calciomercato Milan, la vittoria contro il Torino ha permesso ai rossoneri di allungare di nuovo sulla Juventus che ora dista 9 punti quando mancano 8 giornate al termine della stagione. Una giornata che quindi potrebbe essere cruciale per la qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions League. Con i possibili introiti dalla UEFA la dirigenza rossonera potrebbe spingersi in là con i colpi estivi per rinforzare la rosa da dare in mano ad Allegri. Specialmente in attacco ci sono pochissime certezze e tantissimi dubbi. PROSSIMA SCHEDA>>> Le certezze restano Leao e Pulisic. Tolti i problemi fisici sofferti da entrambi in stagione sono i titolari del 3-5-2 di Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, monitorato un super bomber della Premier League. Colpo da novanta

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