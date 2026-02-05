Hazard si racconta | Da bambino tifavo Milan ma non si sono mai fatti avanti…Yildiz è da Real Madrid a Fabregas ho detto questa cosa

Hazard si apre e rivela di aver sognato di giocare nel Milan da bambino, ma nessuna società si è mai fatta avanti. Racconta anche che Yildiz ora è al Real Madrid e che ha detto a Fabregas di questa cosa, senza tanti giri di parole. L’ex stella di Chelsea e Real Madrid si è soffermato sui suoi sogni e sui rapporti con alcuni dei suoi ex compagni di squadra.

Eden Hazard ha confessato alla Gazzetta dello Sport di essere sempre stato tifoso del Milan da bambino.

YILDIZ RINNOVA E RESPINGE ANCHE IL REAL MADRID Lo rivela "La Gazzetta dello Sport": il turco non ha mai messo in dubbio il suo legame con i colori bianconeri, al punto da non tentennare neanche dinanzi all'interesse per lui dei blancos Decisivo facebook