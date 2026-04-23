Milan tre leggende nella storia | Ancelotti Gullit e Kakà entrano nella Hall of Fame
Tre grandi nomi del calcio italiano sono stati inseriti nella Hall of Fame del club, riconoscendo il loro contributo alla storia del team. Si tratta di un ex allenatore e due ex calciatori che hanno lasciato un segno indelebile tra i tifosi e sui campi di gioco. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti del club e di alcuni dei protagonisti stessi, celebrando le carriere di queste figure che hanno rappresentato il club in diverse epoche.
Un grandissimo riconoscimento per 3 leggende del Milan. Carlo Ancelotti, Ruud Gullit e Ricardo Kakà entrano a far parte della Hall of Fame di Emirates come migliori centrocampisti della storia del Milan. Un riconoscimento davvero prestigioso quello assegnato dai tifosi rossoneri: tramite delle votazioni, il popolo milanista ha voluto esprimere la propria preferenza, tenendo conto anche della carriera e dei successi raggiunti con la casacca rossonera. Con la maglia del Milan, Gullit e Kakà hanno vinto il Pallone d’Oro nel 1987 e nel 2007, mentre Ancelotti, prima di diventare allenatore e conquistare numerosissimi trofei alla guida del diavolo, fu allievo di Arrigo Sacchi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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