Tre grandi nomi del calcio italiano sono stati inseriti nella Hall of Fame del club, riconoscendo il loro contributo alla storia del team. Si tratta di un ex allenatore e due ex calciatori che hanno lasciato un segno indelebile tra i tifosi e sui campi di gioco. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti del club e di alcuni dei protagonisti stessi, celebrando le carriere di queste figure che hanno rappresentato il club in diverse epoche.

Un grandissimo riconoscimento per 3 leggende del Milan. Carlo Ancelotti, Ruud Gullit e Ricardo Kakà entrano a far parte della Hall of Fame di Emirates come migliori centrocampisti della storia del Milan. Un riconoscimento davvero prestigioso quello assegnato dai tifosi rossoneri: tramite delle votazioni, il popolo milanista ha voluto esprimere la propria preferenza, tenendo conto anche della carriera e dei successi raggiunti con la casacca rossonera. Con la maglia del Milan, Gullit e Kakà hanno vinto il Pallone d’Oro nel 1987 e nel 2007, mentre Ancelotti, prima di diventare allenatore e conquistare numerosissimi trofei alla guida del diavolo, fu allievo di Arrigo Sacchi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, tre leggende nella storia: Ancelotti, Gullit e Kakà entrano nella Hall of Fame

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