Il Milan Futuro, squadra guidata da mister Massimo Oddo, sta lavorando per ottenere la promozione in Serie C. La squadra ha ancora possibilità di salire di categoria attraverso i playoff o eventuali ripescaggi. La stagione vede il club impegnato in varie sfide cruciali per raggiungere l'obiettivo di tornare tra i professionisti. La formazione si prepara a disputare incontri decisivi in vista della fase finale del campionato.

La stagione del Milan Futuro in Serie D non è stata priva di difficoltà, ma il ritorno tra i professionisti resta un obiettivo concreto. Dopo la retrocessione dello scorso anno, la seconda squadra rossonera guidata da Oddo occupa attualmente il quinto posto nel girone B con 50 punti, ultimo piazzamento utile per accedere ai playoff. Qualche segnale incoraggiante non è mancato: il costante impiego di Lorenzo Torriani e la crescita di diversi giovani del vivaio come Lorenzo Ossola e Chaka Traorè rappresentano basi solide per il futuro. Inoltre, l’arrivo in di Andrej Kostic dal Partizan Belgrado, destinato a unirsi al Milan Futuro nella prossima stagione, testimonia la volontà del club di investire nel progetto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, promozione in Serie C ancora possibile: il piano per tornare tra i professionisti

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