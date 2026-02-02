Milan Femminile-Genoa 2-1 Bakker | Non è stata una partita semplice ma ci abbiamo creduto fino all’ultimo

Il Milan Femminile batte il Genoa 2-1 in una partita emozionante. Le rossonere trovano il gol decisivo negli ultimi minuti, nonostante una prestazione complicata. Suzanne Bakker, l’allenatrice del Milan, commenta: “Non è stata una partita facile, ma ci abbiamo creduto fino alla fine”. La squadra ha dimostrato grinta e determinazione per portare a casa i tre punti.

Suzanne Bakker si è presentata davanti ai microfoni al termine della partita contro il Genoa. Il Milan Femminile ha superato le rossoblù per 2-1, grazie alle reti di Kayleigh Van Dooren, la numero 10 olandese ha realizzato la seconda doppietta consecutiva dopo quella contro la Ternana. Con questa vittoria le rossonere sorpassano Lazio e Fiorentina, portandosi al quarto posto in classifica. Ecco, di seguito, le parole dell'allenatrice rossonera. Sulla partita di oggi: "Non è stata una partita semplice, abbiamo giocato cinque volte in quindici giorni, due giorni fa abbiamo sfidato la Fiorentina.

