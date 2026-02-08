Milan Femminile Bakker dopo il ko con la Roma | Dobbiamo sfruttare meglio le occasioni

Dopo la sconfitta contro la Roma, l’allenatrice del Milan Femminile Suzanne Bakker non cerca scuse. “Dobbiamo sfruttare meglio le occasioni”, ha detto subito dopo il match. La squadra rossonera ha avuto le sue chance, ma non è riuscita a concretizzarle, e alla fine la partita è finita con una sconfitta pesante. Bakker si aspetta risposte più decise dalle sue giocatrici nel prossimo turno di campionato.

Nella tarda mattinata di oggi si è giocato Roma-Milan, 12^ giornata di Serie A Women. Il risultato, in casa delle prime in classifica, recita 0-1 per le giallorosse. Il match è stato deciso dal gol dell'ex rossonera Bergamaschi. Al termine della gara, l'allenatrice del Milan Femminile Suzanne Bakker ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco, di seguito, le sue parole. Sulla gara di oggi: "Partite di questo tipo sono grandi partite, e credo che oggi sia stata davvero una grande gara. È tutta una questione di momenti. La prima grande occasione è stata nostra: una chance enorme, e se fossimo riuscite a segnare quel gol la partita sarebbe stata completamente diversa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Femminile, Bakker dopo il k.o. con la Roma: “Dobbiamo sfruttare meglio le occasioni”

Approfondimenti su Roma Milan

Al termine della sfida di andata di Coppa Italia Femminile tra Milan e Fiorentina, l’allenatrice rossonera Suzanne Bakker ha commentato la prestazione delle sue giocatrici.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

CORELLI + GIUGLIANO, è rimonta Roma: Milan-Roma 1-2 | Serie A Women Athora | DAZN Highlights

Ultime notizie su Roma Milan

Argomenti discussi: Fiorentina-AC Milan 1-0, Coppa Italia Women 2025/2026: interviste a Milan TV di Coach Suzanne Bakker; SERIE A WOMEN, LA PREVIEW DI MILAN-GENOA; Fiorentina-Milan femminile 1-0, le rossonere di Bakker sono state eliminate; AC Milan-Genoa 2-1, Serie A Women 2025/2026: match report.

Bakker dopo Milan Femminile Genoa: «Non è stata una gara facile, ma abbiamo giocato da squadra nonostante la sfortuna»Bakker dopo Milan Femminile Genoa. L’allenatrice delle rossonera ha commentato così la vittoria delle sue ragazze in Serie A Women Nel post-partita della vittoria per 2-1 contro il Genoa, il tecnico d ... milannews24.com

Femminile, Roma-Milan 1-0: vittoria romanista, decide BergamaschiLe giallorosse di Rossettini tornano a vincere in campionato. Battute le rossonere non senza soffrire al Tre Fontane. Tre punti chiave per la classifica ... ilromanista.eu

Serie A Femminile, segna l’ex Bergamaschi: il Milan perde a Roma facebook

Dopo Primavera e Milan Femminile, anche Milan Futuro cade di corto muso: passa la Virtus Ciserano Bergamo #milanpress x.com