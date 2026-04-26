Il mercato del Milan continua a muoversi con diverse trattative in corso. Si parla di una possibile cessione di Fofana, con alcuni club pronti a investire. Nel frattempo, si discute sul futuro di Tonali e sulla volontà del tecnico Modri di puntare su di lui o di fare altre scelte a centrocampo. Rimangono ancora molte incognite e vari possibili sviluppi nelle prossime settimane.

Il Milan torna in campo questa sera per sfidare la Juventus: partita molto importante per blindare un posto nella prossima edizione della Champions League. Allegri potrebbe cambiare qualcosa nella formazione rossonera. Questa mattina spazio anche al mercato: le ultime sul rinnovo di Modric. Fofana potrebbe essere ceduto e la clamorosa suggestione sul futuro di Fofana. Ecco le top news da Pianeta Milan del 26 aprile 2026. Come detto Massimiliano Allegri viaggia verso due cambi rispetto a Verona-Milan e sono entrambi sulle fasce. Ecco le probabili formazioni di Milan-Juventus. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Rabiot, Fofana, Estupiñán; Pulisic, Leão.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, cessione Fofana: costo e pretendenti. Cosa vuole Modri?. Torna Tonali?

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