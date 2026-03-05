Calciomercato Milan Fofana verso la cessione | ecco chi lo vuole e quanto costa

Nel calciomercato del Milan, Fofana è in uscita e diverse squadre si sono fatte avanti per acquistarlo. Il club rossonero valuta la cessione e ha aperto a trattative con alcuni acquirenti. Tra le pretendenti c’è il Corinthians, che ha mostrato interesse e ha fatto un’offerta. La cifra richiesta dal Milan per il trasferimento di Fofana è stata comunicata ufficialmente.

Il mercato in uscita del Milan potrebbe accendersi attorno al nome di Youssouf Fofana. L'eventuale arrivo di André, centrocampista classe 2006 del Corinthians, rischia infatti di aprire uno scenario inatteso in mediana. La dirigenza rossonera ha trovato un'intesa con l'entourage del giocatore e ha in mano documenti firmati dal club brasiliano per un'operazione da circa 15 milioni più bonus, anche se manca ancora il via libera definitivo del presidente. Come riportato da Calciomercato.com, l'innesto di André potrebbe spingere Fofana verso la cessione. Il francese ha vissuto una stagione altalenante, tra brutti errori e prove più convincenti, come quella contro la Cremonese. Calciomercato Milan, Fofana verso l'addio a fine stagione: decisiva la posizione di Allegri L'acquisto di André dal Corinthians costringerebbe il Milan a liberare un posto a centrocampo. Il Milan vuole Andrè, Fofana verso la cessione: Manna ci pensa per il Napoli? Il Milan guarda al futuro con l'ormai prossimo (a meno di clamorosi colpi di scena) ritorno in Champions League. Per la mediana verranno confermati Luka Modric e Adrien Rabiot, ed accanto a loro verrà ... Andre spinge Fofana via dal Milan: chi lo vuole e quanto chiede il Milan Milan, Furlani e Moncada puntano sul centrocampista brasiliano Andre del Corinthians: può fargli posto Fofana ...