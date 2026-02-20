Ariedo Braida ha ricordato i momenti più belli della sua lunga carriera al Milan, sottolineando come sia difficile individuare il più grande giocatore del club. La causa di questa difficoltà risiede nella presenza di campioni straordinari, come Van Basten, che hanno lasciato un segno indelebile. Braida ha anche condiviso aneddoti sui successi e le sfide affrontate durante gli anni di gestione. La sua testimonianza si inserisce nel contesto dell’anniversario dell’acquisto del Milan da parte di Berlusconi.

A quarant'anni di distanza da quel 20 febbraio 1986, giorno in cui il Milan venne rilevato da Silvio Berlusconi, si torna a rivivere una delle pagine più iconiche della storia rossonera. A raccontare quell'epoca irripetibile è Ariedo Braida, dirigente del Milan dei grandi trionfi, che in una lunga intervista al 'Corriere della Sera' ha ripercorso quegli anni straordinari. In particolare, l'ex dirigente rossonero è tornato sui tanti campioni che sono passati dal Milan. Alla domanda su quale fosse il più grande di tutti, Braida si è trovato in difficoltà, ma alla fine ha dato una risposta che probabilmente mette d'accordo diversi tifosi del Diavolo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Braida: "Il più grande fuoriclasse in rossonero? Forse Van Basten, ma come si fa a scegliere…"

