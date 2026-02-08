La Pianese sogna l’impresa ad Arezzo Birindelli | Ci siamo preparati bene

La Pianese si prepara a sfidare l’Arezzo, capolista del girone. Dopo la sconfitta contro la Vis Pesaro, la squadra di Birindelli vuole tornare alla vittoria. La partita si presenta difficile, ma i giocatori sono convinti di potercela fare. L’allenatore ha detto che si sono preparati bene e sono determinati a fare la loro partita.

La Pianese vuole riprendere la marcia dopo lo stop contro la Vis Pesaro, ma per farlo dovrà fare i conti con la capolista Arezzo. Tra le mura amiche, poi, la squadra di Bucchi ha totalizzato 28 punti in undici partite: nessuno, nel girone B, ha fatto meglio. Non un’impresa facile quella che si prospetta per i bianconeri che oggi alle 17,30 allo stadio ‘Città di Arezzo’, saranno diretti da Liotta di Castellammare di Stabia (Pandolfo-Tesi). "Dopo una gara come quella contro la Vis Pesaro resta inevitabilmente tanta delusione e amarezza – dice mister Birindelli (nella foto) –. La cosa fondamentale, però, è avere la lucidità e la professionalità per riprendere subito il percorso senza portarsi dietro strascichi, con leggerezza e serenità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Pianese sogna l’impresa ad Arezzo. Birindelli: "Ci siamo preparati bene" Approfondimenti su Arezzo Pianese La Pianese scende a Pontedera per l’impresa. Birindelli: "Gara difficile ma noi siamo pronti" In piedi Pianese! Oggi assalto al Forlì. Mister Birindelli: "Vogliamo fare bene" Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Arezzo Pianese Argomenti discussi: Serie C Girone B . Anticipo Ravenna-Carpi, Arezzo in casa con la Pianese; Serie C mercato. Un attaccante dal Pontedera per la Pianese; Jolo fenomenale. Le prossime due gare decisive per sognare. La Pianese sogna l’impresa ad Arezzo. Birindelli: Ci siamo preparati beneLa Pianese vuole riprendere la marcia dopo lo stop contro la Vis Pesaro, ma per farlo dovrà fare i conti ... sport.quotidiano.net Pianese: il diesse Cangi sfida l’Arezzo: Con loro mai fatto punti. ProviamociDietro agli ottimi risultati centrati dalla Pianese, ieri come oggi, ci sono il suo lavoro e la sua competenza: ... lanazione.it Diamo il benvenuto a Ottica Merli come nuovo Supporter Partner Plus della Pianese! Una storica eccellenza del territorio che da oltre 67 anni unisce tradizione, innovazione e qualità visiva, da oggi al fianco delle zebrette. La news: https://uspianese.i facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.