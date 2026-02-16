Michelle Hunziker splendida alle Malvide l’emozione della danza dei delfini | Che regalo

Michelle Hunziker ha vissuto un momento speciale alle Maldive, dove ha assistito alla danza dei delfini e si è emozionata profondamente. La conduttrice ha deciso di prendersi una pausa dalla tv e si gode il mare cristallino e le spiagge di sabbia bianca, condividendo sui social foto di questa esperienza indimenticabile.

Vacanza nelle acque cristalline delle Maldive per la conduttrice Michelle Hunziker. La presentatrice si è recata da qualche giorno all'estero per una parentesi di relax "invernale" su un'isola da sogno nell'oceano Indiano. Un vero e proprio paradiso nel segno del relax e della natura. Non è la prima volta che Michelle si reca in questi luoghi meraviglioso. Già l'anno scorso la conduttrice si era concessa questa vacanza – coccola" insieme all'amica e collega Ilary Blasi. E anche quest'anno la celebre presentatrice è partita in compagnia di un bel gruppo di amici (tra i quali c'è anche il rapper e giudice di X Factor Jake La Furia).