Micai crede nella salvezza | A Modena per vincere

Il portiere ha commentato il pareggio sottolineando un miglioramento rispetto alla partita precedente contro il Padova. Ha detto che la squadra ha fatto un passo avanti, anche se nonostante una buona prestazione, l’esito non ha portato punti. La squadra si prepara ora alla prossima sfida, con la convinzione di poter ottenere una vittoria in trasferta. Micai ha espresso fiducia nella possibilità di raggiungere la salvezza.

È Alessandro Micai a commentare il pareggio. "Secondo me abbiamo fatto un passo in avanti rispetto alla partita contro il Padova, dove, nonostante unabuona prestazione, siamo usciti con le ossa rotte e un pugno di mosche. Stavolta siamo stati più brutti, ma abbiamo ripreso a fare punti. Siamo stati tosti e stiamo dando tutto per mantenere la categoria. Speriamo che anche la fortuna giri dalla nostra parte nelle prossime due partite". Vedete l’obiettivo ancora raggiungibile? " Mister Bisoli e il presidente Salerno ce lo ripetono a ogni allenamento e ce lo siamo detti anche tra noi giocatori in spogliatoio. Viviamo ogni giorno per salvarci. Anche il mio contratto prevede il rinnovo automatico in caso di salvezza: quindi sono doppiamente motivato".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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