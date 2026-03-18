Insigne show due assist e un goal alla Virtus Entella | ora il Pescara crede nella salvezza

Lorenzo ha segnato un gol e fornito due assist nella partita contro la Virtus Entella, contribuendo alla vittoria del Pescara all’Adriatico. Con questa prestazione, il club abruzzese si avvicina alla zona salvezza, alimentando le speranze di restare in categoria. La sua presenza in campo si è rivelata determinante per l’andamento della partita e i risultati recenti della squadra.

Insigne show all'Adriatico: gol e assist per Lorenzo, che trascina il Pescara e ora la salvezza non è più un miraggio. L’ex Napoli domina contro la Virtus Entella e guida la rimonta in classifica degli abruzzesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Insigne: "Napoli? C'è stato un contatto, sarei andato anche gratis... Ma ora la salvezza a Pescara"

Leggi anche: Serie B, Insigne torna a segnare ed il Pescara sogna la salvezza

Altri aggiornamenti su Virtus Entella

Insigne show, due assist e un goal alla Virtus Entella: ora il Pescara crede nella salvezzaInsigne show all'Adriatico: gol e assist per Lorenzo, che trascina il Pescara e ora la salvezza non è più un miraggio ... fanpage.it

Insigne fenomeno a Pescara: due assist e un goal contro l'Entella, la rimonta degli abruzzesi continuaIl 3-0 contro la Virtus Entella è firmato Lorenzo Insigne, che dopo due passaggi decisivi firma anche la rete del tris. Nelle ultime cinque partite ha trascinato la squadra con le giocate e l'esperien ... msn.com