Ora vincere col San Marino Tutti credono nella salvezza

Il Castelfidardo affronta con determinazione la sfida contro il San Marino, dopo aver perso punti preziosi nelle ultime partite. La squadra non si arrende e spera ancora di salvarsi, puntando anche ai playout. I giocatori sanno che ogni punto conta e si allenano con intensità per cambiare rotta. La voglia di reagire è forte e ogni allenamento è un passo verso una possibile svolta. La prossima partita potrebbe essere decisiva per il loro futuro in campionato.

In casa Castelfidardo non hanno alcuna intenzione di alzare bandiera bianca. Ci credono ancora alla salvezza da raggiungere magari tramite i playout. "Siamo vivi" ha detto nei giorni scorsi mister Cuccù. "Dobbiamo crederci" il messaggio della dirigenza "anche se bisognerà limitare gli errori". Dopodomani contro il San Marino, al Mancini, d'obbligo la vittoria per i biancoverdi per cercare di ridurre il distacco dalla dirette concorrenti. Una partita alla portata, almeno sulla carta, per Gallo e compagni anche se i fidardensi non si presenteranno al completo vista la squalifica in difesa di Paramatti, per una giornata, dopo l'espulsione di domenica al Del Duca contro l'Atletico Ascoli.