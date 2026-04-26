Mette-Marit di Norvegia ha ripreso a partecipare ad eventi pubblici dopo un periodo di assenza, attirando di nuovo l’attenzione sulla sua salute. La principessa ha rivelato di aver affrontato due momenti critici che l’hanno portata vicino alla morte. La sua presenza pubblica ha suscitato interesse tra media e pubblico, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

Mette-Marit di Norvegia è tornata a mostrarsi in pubblico, riaccendendo l’attenzione sulle sue condizioni di salute. Nel Paese resta alta la preoccupazione per la Principessa ereditaria, soprattutto dopo che, in una recente apparizione ufficiale, era stata vista con una cannula nasale per agevolare la respirazione. Questa volta, invece, si è presentata senza supporto di ossigeno, pur scegliendo di affrontare apertamente il tema della malattia con un discorso intenso e personale sulle difficoltà vissute negli ultimi anni. Mette-Marit di Norvegia ha rischiato di morire due volte. Durante il suo intervento alla Conferenza Fosse, tenutasi nella...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mette-Marit di Norvegia malata: “Sono stata vicino alla morte due volte”

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Mette Marit di Norvegia con le cannule nasali a un evento ufficiale. Marito e figli la sostengono - facebook.com facebook