Mette-Marit di Norvegia è sparita molto malata sono iniziati i preparativi per il trapianto

La principessa Mette-Marit di Norvegia non è stata presente alla celebrazione dell’89esimo compleanno del re Harald. Si sospetta che sia molto malata e si stanno preparando i dettagli per un possibile trapianto. La sua assenza ha suscitato preoccupazioni, ma finora non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla sua condizione. La famiglia reale non ha fornito comunicazioni ufficiali in merito.

Che fine ha fatto la Principessa Mette-Marit di Norvegia? Non l’abbiamo vista alla celebrazione dell’89esimo compleanno di suo suocero, Re Harald. Non era al ricevimento per gli atleti olimpici a Oslo e neppure a Milano a sostenere gli sportivi norvegesi ai Giochi invernali. Dal 28 gennaio, da quando ha visitato la Biblioteca di Fredrikstad con il marito, il Principe Ereditario Haakon, non c’è traccia di lei nell’agenda ufficiale della Corona. Come sta Mette-Marit di Norvegia e perché è sparita. Dal suo matrimonio nel 2001, Mette-Marit è stata una delle figure più amate e seguite del Paese. Nonostante un passato travagliato, è riuscita a conquistare sia i suoi compatrioti sia la stampa. 🔗 Leggi su Dilei.it

La principessa Mette-Marit di Norvegia si prepara al trapianto di polmone e con grande coraggio lo annuncia ai sudditiDal Palazzo Reale di Norvegia arriva una notizia che preoccupa sudditi, media e appassionati di casa reale proprio nel periodo in cui tutti si...

Temi più discussi: La royal family norvegese sopravviverà a processi, scandali e problemi di salute?; Processo a Marius Borg: la testimonianza della ex mette nei guai Mette-Marit di Norvegia; Una reale norvegese avrebbe avvertito e aiutato il figlio il giorno dell’arresto; C’è un bel po’ di musica negli Epstein Files.

Norvegia, balzo di segnalazioni di violenza dopo il caso del figlio di Mette Marit. E dei donatori d'organi in vista del trapianto della principessaL’inizio del 2026 porta in Norvegia nuove tensioni nella famiglia reale, guidata dal 1991 da re Harald V, per l’avvicinarsi del processo al figlio dell’amore della principessa Mette Marit, arrestato ... corriere.it

