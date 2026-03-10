Meteo tutto rovinato! Torna il freddo in Italia | ecco quando

Dopo un periodo caratterizzato da temperature miti e giornate soleggiate, l’Italia si appresta ad affrontare un nuovo fronte di maltempo con freddo intenso e piogge diffuse. La situazione interessa diverse regioni, che si preparano a condizioni climatiche più rigide e umide nei prossimi giorni. Il cambio del tempo è previsto in molte aree del paese, con un calo delle temperature e piogge che interesseranno varie zone.

Dopo giorni di clima quasi primaverile, l’Italia si prepara a un brusco ritorno del freddo e della pioggia. A spiegare le dinamiche dei prossimi giorni è il colonnello Mario Giuliacci, che ha delineato un periodo instabile legato al passaggio di ben quattro perturbazioni di origine atlantica. Secondo l’esperto, il periodo di sole e temperature miti portato dall’anticiclone africano è ormai terminato: “ Ora inizia una lunga fase caratterizzata da un via vai di perturbazioni atlantiche che durerà almeno 10 giorni, fino alla seconda metà di marzo”. Calendario delle perturbazioni: pioggia e temporali in arrivo. La prima perturbazione è già passata domenica 9 marzo, portando instabilità in diverse regioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Meteo, tutto rovinato! Torna il freddo in Italia: ecco quando Articoli correlati Meteo, stop al freddo, torna il sole sull’Italia: ecco quandoDopo giorni segnati da temperature rigide, gelate notturne e condizioni meteo instabili, sull’Italia si apre una fase diversa. Meteo, Mario Giuliacci: ecco quando torna il gelo, Italia sotto zeroDopo una breve fase mite che ha caratterizzato la parte centrale di gennaio, con temperature sopra le medie stagionali e giornate relativamente... The 3 AM Mystery: Why Our Ancestors Never Slept 8 Hours