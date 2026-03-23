Meteo torna il freddo sull’Italia | ecco quando cambia tutto

Chi pensava che l’Italia si stesse avviando verso un clima più mite con l’arrivo della primavera dovrà rivedere le proprie aspettative. Le previsioni per la settimana dal 23 al 29 marzo delineano infatti uno scenario completamente diverso, con un ritorno improvviso del freddo e condizioni meteo decisamente instabili. Un cambiamento netto che si farà sentire soprattutto nella seconda parte della settimana, quando una nuova perturbazione porterà un calo drastico delle temperature, accompagnato da venti intensi, temporali e persino nevicate a quote insolitamente basse per il periodo. Inizio settimana: instabilità al Sud, sole al Nord. La settimana si apre con una situazione meteorologica divisa in due. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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