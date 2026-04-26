Meteo sole e sbalzi termici | tra gelate a Cascia e caldo giugno

Domenica 26 aprile, le temperature a Cascia sono scese sotto i -2°C, mentre in tutta Italia si è registrato un cielo sereno. L’alta pressione ha portato un clima generalmente mite, anche se sull’arco alpino si sono verificati alcuni fenomeni di instabilità nel pomeriggio. Le condizioni meteo hanno mostrato variazioni tra il caldo tipico di questo periodo e le gelate mattutine, creando un quadro di sbalzi termici diffusi.

? Cosa sapere Domenica 26 aprile temperature a Cascia sotto i -2°C con sole su tutta Italia.. L'alta pressione garantisce clima mite ma possibili instabilità pomeridiane sui rilievi alpini.. Domenica 26 aprile 2026, temperature sotto lo zero a Cascia e sole dominante su gran parte della penisola: l’alta pressione stabilizza il tempo in Italia garantendo un clima mite, con eccezioni solo per le zone alpine nel pomeriggio. Il sistema di alta pressione che sta governando l’intera area italiana tiene lontane le perturbazioni, lasciando spazio a una giornata prevalentemente soleggiata. Tuttavia, la stabilità non è assoluta: nelle ore pomeridiane, i rilievi alpini potrebbero vedere fenomeni di instabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meteo, sole e sbalzi termici: tra gelate a Cascia e caldo giugno Notizie correlate Meteo 23 aprile: sole al Nord, pioggia al Sud e sbalzi termici? Cosa sapere Cielo sereno al Nord e piogge mattutine in Calabria e isole il 23 aprile. Sicilia, meteo instabile domani: sbalzi termici tra mare e internoLe previsioni termiche di domani, lunedì 13 aprile 2026, delineano un quadro climatico caratterizzato da una marcata variabilità tra le diverse... Altri aggiornamenti Temi più discussi: METEO, STOP ALLA PIOGGIA E TORNA IL SOLE: SBALZI TERMICI E WEEKEND CALDO; Meteo Milano e Lombardia, il Cammello regala il sole il 25 aprile ma attenti all’escursione termica; Sole e pomeriggi quasi estivi. Nuovo crollo delle temperature la prossima settimana; Meteo, ultimi temporali poi sole per tutto il weekend (ma non ovunque). Le previsioni per il ponte del 25 aprile. Meteo Milano e Lombardia, il Cammello regala il sole il 25 aprile ma attenti all’escursione termicaCosì si chiama l’alta pressione africana che assicurerà bel tempo per la festa della Liberazione. Attenti: tra minime e massime potranno esserci anche 20 gradi. Da domenica, però, cambia tutto ... ilgiorno.it Meteo, ultimi temporali poi sole per tutto il weekend (ma non ovunque). Le previsioni per il ponte del 25 aprileMeteo, dopo giorni di grigiore e instabilità l'Italia si prepara a una svolta decisa che cambierà il volto della settimana. Lorenzo Tedici, meteorologode iLMeteo.it, ... ilmessaggero.it Buongiorno e buona domenica dal Tirreno, ecco le previsioni meteo per oggi in Toscana a cura del Consorzio LaMMA. Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso; locali nubi basse sulle zone settentrionali durante la notte e fino alle prime ore del mattino. Vela - facebook.com facebook #allertaGIALLA meteo-idro, giovedì #23aprile, su settori di Calabria e Sicilia. Consulta il bollettino nazionale per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoId… #protezionecivile x.com