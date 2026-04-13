Sicilia meteo instabile domani | sbalzi termici tra mare e interno

Domani, lunedì 13 aprile 2026, in Sicilia si prevede un meteo instabile con variazioni di temperatura tra zone costiere e interne. Le previsioni indicano sbalzi termici significativi, con condizioni atmosferiche che cambiano a seconda della regione. La giornata sarà segnata da un clima variabile, con possibili piogge e variazioni di temperatura tra le diverse aree dell’isola.

Le previsioni termiche di domani, lunedì 13 aprile 2026, delineano un quadro climatico caratterizzato da una marcata variabilità tra le diverse province dell’isola. I dati elaborati dal modello WS LAM indicano temperature che oscilleranno tra i minimi più rigidi delle zone interne e picchi decisamente più miti lungo le coste settentrionali e meridionali. Analisi del gradiente termico tra aree costiere e zone interne. L’esame dei valori previsti per la giornata di domani rivela una discrepanza termica significativa che richiede attenzione per la pianificazione delle attività all’aperto. Palermo si preannuncia come la località con il clima più caldo durante le ore diurne, con una massima che raggiungerà i +24.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia, meteo instabile domani: sbalzi termici tra mare e interno Messina 46° in Italia: umidità e sbalzi termici uniciIl capoluogo dello Stretto si colloca al 46° posto nella graduatoria nazionale del clima, evidenziando un quadro complesso dove l’umidità elevata... Lombardia, arriva il ciclone: temporali e sbalzi termici da lunedìIl clima mite che ha caratterizzato la Lombardia negli ultimi giorni sta per subire una trasformazione radicale, con l’arrivo di una perturbazione... Previsioni meteo per la Sicilia di domani sabato 18 ottobre