meteo le previsioni in campania per domenica 26 aprile 2026

Per domenica 26 aprile 2026, le previsioni meteo in Campania indicano tempo soleggiato ad Avellino, senza precipitazioni durante tutta la giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 26 aprile 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2593m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2590m.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Domenica 19 aprile 2026 - Previsioni meteo Italia di domani

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