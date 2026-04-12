meteo le previsioni in campania per domenica 12 aprile 2026

Per domenica 12 aprile 2026, in Campania si prevede un tempo prevalentemente sereno con cieli poco nuvolosi. A partire dal pomeriggio e fino alla sera, potrebbe verificarsi qualche addensamento, ma non sono previste precipitazioni. La regione mantiene condizioni di stabilità atmosferica durante tutta la giornata, con variazioni minime rispetto alle ore precedenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 12 aprile 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3364m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3337m.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Le previsioni meteo per Napoli e Campania: temperature fino a 23 gradi nel fine settimana 11-12 aprileSole e cielo sgombro da nubi con temperature in aumento su tutta la Campania nel fine settimana 11-12 aprile: da martedì però tornano le piogge.

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ONDATA DI CALDO IN CAMPANIA