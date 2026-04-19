meteo le previsioni in campania per domenica 19 aprile 2026

Per domenica 19 aprile 2026 in Campania, le previsioni indicano cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi in tutta la regione. Nella zona di Avellino, non sono attese precipitazioni durante tutta la giornata. Le condizioni atmosferiche sono stabili e non sono previste variazioni significative nel corso della giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 19 aprile 2026. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2998m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2962m.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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