Il bel tempo resiste fino a domenica | poi possibili piogge

Il cielo sereno e le temperature miti continueranno fino a domenica, grazie a condizioni di alta pressione che interessano la regione. A partire da domenica, questa struttura si sposterà verso nord e le correnti più fredde provenienti da est inizieranno a influenzare il tempo. Da quel momento, potrebbero verificarsi delle piogge.

Condizioni anticicloniche sulla nostra regione. Dalla giornata di domenica, la graduale migrazione verso latitudini settentrionali della struttura stabilizzante permetterà l’inserimento di correnti più fresche dai quadranti orientali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 17 aprile 2026 Tempo Previsto: Condizioni di cieli da parzialmente a poco nuvolosi sui settori pianeggianti. Sviluppo di nuvolosità cumuliforme ad evoluzione diurna sui rilievi alpini e prealpini pur senza fenomeni associati, ad esclusione di possibili, isolati e brevi piovaschi su Garda, Val Camonica e rilievi orobici, in esaurimento serale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Lost Civilizations | Impossible Structures and Collapses

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