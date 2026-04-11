Meteo peggioramento atteso per l' inizio della settimana poi ritorna il sole

Nella prima parte della settimana si prevede un peggioramento del tempo, con piogge e venti più intensi. Successivamente, le condizioni atmosferiche migliorano e il sole torna a splendere su molte zone. L'anticiclone che aveva garantito giornate calde e stabili sta finendo il suo ciclo, lasciando spazio a condizioni più variabili. Le previsioni indicano un cambiamento di scenario meteorologico nel breve termine.

«L’anticiclone, responsabile della recente fase di tempo stabile e molto mite con temperature oltre le medie del periodo, sta per giungere al capolinea. Già nel corso delle prossime ore, infatti, due distinti sistemi depressionari si affacceranno all’Italia, pilotando da un lato una perturbazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it Meteo, qualche nuvola a inizio settimana poi torna il sole: le previsioni a Pisa“Il tempo è anticiclonico sull'Italia ma sui 23 del territorio abbiamo una nuvolosità diffusa che sulle pianure del Nord si associa anche a qualche... Meteo Napoli, tra sole e nubi sparse: le previsioni per l’inizio della settimanaSecondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, con temperatura... Meteo: prevale il flusso atlantico. Piogge al centro sud e neve sulle Alpi. Temi più discussi: Meteo, alta pressione fino a sabato, poi il peggioramento: temperature in picchiata; Meteo Campania - L'anticiclone batte in ritirata: in arrivo piogge e un brusco calo termico; Meteo a Roma e nel Lazio, weekend di sole poi arrivano pioggia e calo delle temperature; Meteo Latina: caldo e temperature oltre le medie nel week end. Poi tornano le piogge. Meteo, peggioramento atteso per l'inizio della settimana, poi ritorna il soleLe previsioni del tempo per il Veneto e Verona di Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3BMeteo.com «L’anticiclone, responsabile della recente fase di tempo stabile e molto mite con temperature oltre le me ... veronasera.it Meteo, dopo l'aria di primavera torna la pioggiaL’anticiclone, responsabile della recente fase di tempo stabile e molto mite con temperature oltre le medie del periodo, sta per giungere al capolinea. Nel corso del fine settimana, infatti, due dist ... pisatoday.it Le previsioni meteo aggiornate alla vigilia della Parigi-Roubaix 2026: bassa probabilità di pioggia durante la corsa - facebook.com facebook Il meteo della Sicilia, le previsioni del tempo di sabato 11 e domenica 12 aprile @TgrRai @RaiMeteo x.com