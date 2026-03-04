Papilloma Virus | dieci cose che uomini e donne dovrebbero sapere sulla malattia per fare una corretta prevenzione

In occasione della giornata internazionale dedicata alla lotta contro il virus HPV, vengono presentate dieci informazioni essenziali per uomini e donne sulla malattia. Il testo evidenzia aspetti come la trasmissione, i rischi e le modalità di prevenzione, offrendo dati utili a chi desidera conoscere meglio questa infezione. Le informazioni sono rivolte a chi vuole agire in modo consapevole per tutelare la propria salute.

«Il Papilloma Virus non deve più fare paura se lo conosciamo», spiega Meroni. «Oggi abbiamo vaccini che coprono 9 ceppi e protocolli di screening così avanzati che, idealmente, nessuno dovrebbe più morire per tumore della cervice. Ma la prevenzione riguarda tutti, uomini e donne, senza distinzioni». Il protocollo suggerito dalllo specialista e dalle linee guida attuali prevede il Pap Test ogni 3 anni e l'HPV Test che, se negativo, può essere ripetuto ogni 5 anni in assenza di fattori di rischio. «Il tempo è nostro alleato. Per passare da un'infezione da HPV a un tumore ci vogliono spesso molti mesi o anni. Questo vantaggio temporale rende lo screening periodico uno strumento di salvezza quasi infallibile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

