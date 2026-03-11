Alessandro Diamanti, ospite al podcast "Campus Talks" di Macron, racconta la sua visione sulla nuova generazione di calciatori che sta crescendo nei settori giovanili: "È vero, come è già stato detto, non si gioca più per strada. I tempi sono cambiati: gli allenatori devono essere consapevoli di questo e variare il loro approccio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Diamanti: "Non si gioca più per strada? Ecco cosa dovrebbero fare gli allenatori"

Articoli correlati

Diamanti: "Non si gioca più per strada? Gli allenatori cambino approccio"Alessandro Diamanti, ospite al podcast "Campus Talks" di Macron, racconta la sua visione sulla nuova generazione di calciatori che sta crescendo nei...

Leggi anche: Federica Torzullo, il dramma del figlio di 10 anni. Parla l’esperto: «Come farà a metabolizzare? Ecco cosa dovrebbero fare i servizi sociali»

Altri aggiornamenti su Diamanti Non si gioca più per strada...

Discussioni sull' argomento Come fa Sabalenka a giocare con l'anello da un milione a Indian Wells: la divertente confessione; Ma come fa Aryna Sabalenka a giocare con l'anello di fidanzamento da quasi un milione di euro? La risposta spiazzante; Laura Pausini a Sanremo 2026, tra Armani, Alberta Ferretti e Balenciaga: tutti i dettagli dei 17 look portati sul palco dell'Ariston, bozzetti e foto esclusive; Catene d'oro al posto dei capelli: chi è il rapper messicano che si è fatto impiantare diamanti in testa.

LA TIARA DEI BRAGANZA NACQUE DA UN PASSAGGIO DI DIAMANTI E DI DINASTIE Nel 1829 Pedro I del Brasile fece creare la Braganza Tiara per la sua seconda moglie, Amélie di Leuchtenberg. Per comporla riacquistò dai figli i diamanti appartenuti - facebook.com facebook

La sovrana si è appuntata al cappotto rosso un gioiello di diamanti molto amato anche dalla regina Elisabetta mentre la principessa Catherine ha sfoderato un cappotto blu: le due insieme hanno indossato i colori della bandiera britannica in segno di unità in x.com